Kadın doğum kliniğinde silahlı dehşet

Bursa’da bir hastanenin doğum kliniğinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan bayan hastane personeli ağır yaralandı. Olaydan sonra zanlı gözaltına alınırken sırtından ve bacağından vurulan kadın personel ameliyata alındı. Silahlı saldırı olayı hastanenin güvenlik kemaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesindeki FETÖ soruşturması kapsamında sağlık bakanlığına devredilen Eski Rentıp şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nin Kadin Hastalıklari Ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi.
İddiaya göre tıbbi sekreter olarak görev yapan Arzu.Ö.(45) görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı olduğu iddia edilen Emekli polis Orhan B.(40) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Belindeki silahı çeken Orhan B. hastaların gözü önünde bayan görevliye 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken kaçmaya çalışan Kaçmaya çalışan Orhan B. hastane güvenlikleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi.