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İsrailli bakan ağlamak için gözlerine soğan sürdü!

İsrail'de İçişleri Bakanlığı yapan Arye Deri’nin katıldığı bir programda ağlamak için gözlerine soğan sürdüğü ortaya çıktı.

Dünya / 6 Şubat 2017 Pazartesi 15:10
İsrailli bakan ağlamak için gözlerine soğan sürdü!
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İsrail'de İçişleri Bakanı Arye Deri’nin 2015 yılında katıldığı bir televizyon programının kamera arkası görüntüleri, iki sene sonra ortaya çıktı.

Görüntülerde, 2013’te ölen haham Ovadia Yosef’le ilgili çekilen programa katılan 58 yaşındaki Deri'nin, hahamla ilgili acısını ifade ederken, ağlamaya çalıştığı ancak başaramayınca soğan istediği ve gözlerine sürdüğü görülüyor.

Channel 2 kanalındaki program sırasında çekilen görüntüler İsrail kamuoyunda büyük yankı buldu. Bakan Deri, daha önce yolsuzluktan üç yıl hapis yatmıştı.

Kamera Arkasıİçişleri Bakanı


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