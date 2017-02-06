İran'dan ABD'ye füze cevabı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Qasemi, Reuters'a verdiği demeçte, "İran'ın füze testi ABD'nin yeni hükümetine bir mesaj değildir. Son günlerde bazı konularda ters düşmemizden dolayı sayın Trump'ı denemeye ihtiyaç duyacak değiliz, onu çok iyi tanıyoruz." denildi.



Qasemi, Washington yönetiminin hâlâ istikrarsız bir aşamada olduğunu ve Trump'ın sözlerinin "çelişkili" olduğunu vurguladı.



"ABD hükümetinin yaklaşımını değerlendirmek için farklı uluslararası konularda nasıl hareket edeceklerini görmek için bekliyoruz" denildi.



İran geçtiğimiz cumartesi günü ülkenin Semnan bölgesinde 35 bin kilometrekareyi kapsayan bir alanda füze ve radar testleri gerçekleştirmişti.



ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ateşle oynuyor. Başkan Obama'nın onlara karşı ne kadar kibar olduğunu kavrayamadılar. Ben öyle değilim..." ifadelerini kullanmıştı.

