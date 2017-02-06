Halep'te Esad'ın uçağı düşürüldü

Suriye'de, Esed rejimine ait bir savaç uçağının, akşam saatlerinde Halep kentinin Museylin bölgesinde düştüğü bildirildi. Uçaktaki pilotların hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye'nin Halep kentindeki Museylin bölgesinde Esed rejimine ait Sukhoi 24 tipi savaş uçağı akşam saatlerinde düştü.
Neyrab Askeri Havalimanı'na inme hazırlığı yaptığı sırada düşen uçakta pilotların öldüğü kaydedildi.
Suriye rejiminin, olayı doğruladığı belirtildi.
Rejim kaynakları, ölen pilotlardan birinin adının Basil Salih olduğunu açıkladı.
DÜŞEN UÇAKTA ÖLEN PİLOTLAR