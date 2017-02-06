Gri kategorisinde aranan terörist yakalandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında



06.02.2017 günü saat 16.00 sıralarında hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının 'Aranan Teröristler Listesinde Gri' kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA