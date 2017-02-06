GENAR'a göre 6 bölgede 'evet' önde

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Ege dışında 6 bölgede ‘evet' oylarının önde olduğunu söyledi.



İhsan Aktaş, 'Ege dışında 6 bölgede ‘evet' önde. Ancak AK Parti seçim konusunda çok tecrübeli bir parti. Seçim bitmeden sonucun belli olmayacağına kesin bir şekilde inanmaktadır. Geçmiş tecrübeler AK Parti'nin rehavete kapılmasına izin vermiyor' dedi.



Sabah gazetesine konuşan Aktaş'ın röportajından önce çıkanlar şöyle:



MHP tabanı 'evet' konusunda fire verir mi?



Ben bu seçimleri bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok benzetiyorum. Bu tür referandumlarda çok keskin cepheler oluşmuyor. Bugün için Evet-Hayır konusunda tereddütlü olan MHP'li bir kitleden elbette sözedilebilir. Propaganda süresince bu kafa karışıklığının partiden yana evrileceğini öngörüyoruz. MHP tabanının 'evet' konusunda fire elbette verebilir ama bunun ciddiye alınacak oranda olmadığını düşünüyorum.



CHP'den blok bir Hayır oyu bekliyor musunuz?



Kesinlikle beklemiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen arkasında yapmış olduğumuz bir araştırmada CHP tabanında 8.9'luk bir seçmen kitlesinin Ekmelettin İhsanoğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini tespit etmiş olduk. Bugün de benzer bir durum yaşayabiliriz. Bütün partilerin 'evet' ya da 'hayır'a oy verme tutumu, esnek bir kampanya süreci olacağının işaretlerini veriyor. Bu referandum kutuplaşmaya değil uzlaşmaya dönük bir kampanya süreci olacak



Bugünden referandum sonucu açıklamak ne kadar gerçekçi?



Bu çok doğru bir soru. Bugün için yapılan hiçbir siyasi araştırmanın gerçeği yansıtacağını düşünmüyorum. Ancak şöyle bir analiz yapabiliriz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek başına oyu %60'larda. AK Parti'nin oyu yüzde 50 bandında. MHP'nin oyu ise yüzde 12-13 bandında seyrediyor. Diğer taraftan CHP'nin oyu yüzde 25, HDP'nin oyu ise yüzde 8 civarındadır. Bu tabloya bakıldığında şartlar Evet lehinde gözükmektedir. Partilerin halkı ikna etme çabaları seçimin son gününe kadar devam edecektir.





Kaynak : Sabah