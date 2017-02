Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon hologram kullandı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyalarında ilk kez hologram teknolojisi kullanıldı.



Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon Lyon'daki mitingde konuşurken, 3 boyutlu hologramı başkent Paris'teki bir başka mitingde sahneye yansıtıldı.



Reuters haber ajansı, geçmişte bu teknolojinin Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kullanıldığını anımsattı.



Komünist Parti tarafından desteklenen 65 yaşındaki Melenchon, Avrupa Birliği ve küreselleşmeye getirdiği sert eleştirilerle tanınıyor.



Fransa'daki başkanlık sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmeyi vadeden Melenchon, ülkesiyle AB arasındaki anlaşmaların da yeniden müzakere edilmesini istiyor.



Melenchon, hologramlı konuşması için ezeli rakibi Marine Le Pen'in seçim mitingiyle aynı kenti seçti.







Her iki aday da aynı saatlerde Lyon'da halka seslendi. Melenchon, AB karşıtlığı açısından aşırı sağcı lider Le Pen ile benzeşiyor ancak başta göçmenler olmak üzere birçok konuda ters düşüyor.



Fransa'da 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen'in ardından dördüncü sırada kalan Melenchon, Cuma günü yayımlanan BVA anketine göre, seçimlerde yüzde 11 civarında oy alacak.



Reuters, Melenchon'un hologramlı konuşmasıyla ilgili haberinde, Fransız siyasetçinin bu teknolojiyi kullanan ilk politikacı olmadığını hatırlattı.



Ajans, 2014 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dev bir hologramla halka seslendiğini belirtti.







Ajans, ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de geçmişte hologram teknolojisinden faydalandığını anımsattı.







Ocak 2014'te dönemin AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, partinin İzmir'deki diğer adaylarını tanıttığı toplantıya, Erdoğan'ın görüntülü mesajı hologram teknolojisiyle 3 boyutlu olarak sahneye yansıtılmıştı.