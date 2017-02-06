Fatura skandalında yeni perde

Fatura skandalı CHP'yi de karıştırdı. Çünkü Elif Doğan Türkmen'in o faturanın en azından bir kısmını ödemesi bekleniyordu. Oysa Türkmen 1 kuruş dahi ödeme yapmadı. Meclis faturayı ödedi. Yani o 2 milyon lira vatandaşın cebinden çıktı. Şimdi parti kulislerinde Türkmen'in de bir fatura ödemesi gerektiği konuşulmaya başlandı. Peki bu fatura, siyasi bir fatura mı olmalı?



İstenilen o istifa geldi ama kamuoyu şimdi divan üyeliğinden istifa yeterli mi onu tartışıyor. Zira ortada millete ödettirilen 2 milyonluk bir fatura var.



CHP yönetimi istifanın ardından olayın kapanacağını düşündü. Ancak, Türkmen divandan ayrılınca fatura ortadan kalkmadı. Kamuoyunda CHP'li Elif Doğan Türkmen'in o faturayı ödemesi en azından bir kısmını kendisinin karşılaması bekleniyordu. Lakin CHP'li vekil cebinden 1 kuruş bile ödemedi.