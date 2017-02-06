USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96

Fatura skandalında yeni perde

2 milyonluk telefon faturası skandalında ikinci perde açılmak üzere.

Güncel / 6 Şubat 2017 Pazartesi 22:33
Fatura skandalında yeni perde

Fatura skandalı CHP'yi de karıştırdı. Çünkü Elif Doğan Türkmen'in o faturanın en azından bir kısmını ödemesi bekleniyordu. Oysa Türkmen 1 kuruş dahi ödeme yapmadı. Meclis faturayı ödedi. Yani o 2 milyon lira vatandaşın cebinden çıktı. Şimdi parti kulislerinde Türkmen'in de bir fatura ödemesi gerektiği konuşulmaya başlandı. Peki bu fatura, siyasi bir fatura mı olmalı?

İstenilen o istifa geldi ama kamuoyu şimdi divan üyeliğinden istifa yeterli mi onu tartışıyor. Zira ortada millete ödettirilen 2 milyonluk bir fatura var.

CHP yönetimi istifanın ardından olayın kapanacağını düşündü. Ancak, Türkmen divandan ayrılınca fatura ortadan kalkmadı. Kamuoyunda CHP'li Elif Doğan Türkmen'in o faturayı ödemesi en azından bir kısmını kendisinin karşılaması bekleniyordu. Lakin CHP'li vekil cebinden 1 kuruş bile ödemedi.

İstifaElif Doğan Türkmen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı