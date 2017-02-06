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Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve ailesini kabul etti.

Siyaset / 6 Şubat 2017 Pazartesi 22:12
Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti

Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan, kendisi, annesi Nurhayat Sofuoğlu, eşi Julia Looman ve oğlu Mahir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, şu notu düştü:

"Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun. İyi ki varsınız."


Kaynak : AA

CumhurbaşkanıKenan SofuoğluMotosikletçiHuber KöşküRecep Tayyip Erdoğan


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