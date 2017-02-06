Dünyanın en güçlü 8. ordusu olduk

Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı. Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.



TÜRKİYE 2 SIRA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.



CNN'İN ALGISI TUTMADI

Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra TSK'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilmiş ve CNN'de buradan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü bir hainle yaptığı röportajda 'Türk ordusu güç kaybediyor' algısı yaratmaya çalışmıştı. Ancak, yayınlanan bu sıralama Türk ordusunun gerilemek yerine iki sıra yükseldiğini gösterdi.



ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE

Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.







İlk sıradaki ABD 'nin gücü şu şekilde belirlendi:



Toplam nüfus: 321,368,864



Askere gidecek kişi sayısı: 145,215,000



Tanklar: 8,848



Zırhlı savaş araçları: 41,062



Savunma bütçesi: 581,000,000,000 Dolar



RUSYA



Toplam nüfus: 142,423,773



Askere gidecek kişi sayısı: 70,000,000



Tanklar: 15,398



Zırhlı savaş araçları: 31,298



Savunma bütçesi: 46,600.000.000 Dolar



ÇİN



Toplam nüfus: 1,367,485,388



Askere gidecek kişi sayısı: 750,000,000



Tanklar: 9,150



Zırhlı savaş araçları: 4,788



Savunma bütçesi: 155,600,000,000 Dolar



TÜRKİYE



Toplam nüfus: 79,414, 269



Askere gidecek kişi sayısı: 41,640,000



Tanklar: 3,778



Zırhlı savaş araçları: 7,550



Savunma bütçesi: 18,185, 000,000 Dolar

