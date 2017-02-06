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Dünyanın en güçlü 8. ordusu olduk

Global Firepower'ın 7 endekse dayalı olarak yaptığı hesaplamada Türk Silahlı Kuvvetleri en güçlü ordular sıralamasında 2 basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi.

Güncel / 6 Şubat 2017 Pazartesi 16:39
Dünyanın en güçlü 8. ordusu olduk

Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı. Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.

TÜRKİYE 2 SIRA YÜKSELDİ
Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.

CNN'İN ALGISI TUTMADI
Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra TSK'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilmiş ve CNN'de buradan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü bir hainle yaptığı röportajda 'Türk ordusu güç kaybediyor' algısı yaratmaya çalışmıştı. Ancak, yayınlanan bu sıralama Türk ordusunun gerilemek yerine iki sıra yükseldiğini gösterdi.

ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE
Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.



İlk sıradaki ABD 'nin gücü şu şekilde belirlendi:

Toplam nüfus: 321,368,864

Askere gidecek kişi sayısı: 145,215,000

Tanklar: 8,848

Zırhlı savaş araçları: 41,062

Savunma bütçesi: 581,000,000,000 Dolar

RUSYA

Toplam nüfus: 142,423,773

Askere gidecek kişi sayısı: 70,000,000

Tanklar: 15,398

Zırhlı savaş araçları: 31,298

Savunma bütçesi: 46,600.000.000 Dolar

ÇİN
Toplam nüfus: 1,367,485,388

Askere gidecek kişi sayısı: 750,000,000

Tanklar: 9,150

Zırhlı savaş araçları: 4,788

Savunma bütçesi: 155,600,000,000 Dolar

TÜRKİYE

Toplam nüfus: 79,414, 269

Askere gidecek kişi sayısı: 41,640,000

Tanklar: 3,778

Zırhlı savaş araçları: 7,550

Savunma bütçesi: 18,185, 000,000 Dolar

AlmanyaTürk Silahlı Kuvvetleri


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