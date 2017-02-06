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CIA, Hindistan liderine suikasttan haberdarmış

CIA, 18 Ocak'ta 12 milyondan fazla gizli belgeyi erişime açtı. Bu belgeler arasında 1991 yılında suikasta kurban giden Hindistan eski başbakanı Rajiv Gandhi ile ilgili kritik bilgilere ulaşıldı. Belgelerde, CIA ajanlarının Rajiv Gandhi'ye suikast düzenlenebileceğini Washington'a ilettiği görüldü.

Dünya / 6 Şubat 2017 Pazartesi 22:30
CIA, Hindistan liderine suikasttan haberdarmış

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)'in yayınladığı 13 milyon belge arasında çok tartışılacak bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. NESA/M/86-20075 koduyla yayınlanan CIA belgesinde, 1991 yılında öldürülen Hindistan eski başbakanı Rajiv Gandhi'ye suikast düzenleneceğine dair bilgilerin CIA ajanları tarafından Washington'a rapor edildiği bilgisi yer alıyor. Söz konusu belge Hindistan'da en çok tartışılan konular arasında bulunuyor.

Belgelerde, 21 Mayıs 1991 yılında eski başbakan Rajiv Gandhi'nin öldürülmeden önce, CIA'in suikast ihtimalini Washington'a rapor etmesi dikkat çekiyor. Belgelerde "Başbakan Rajiv Gandhi görev süresinin sona ermesinden önce bir suikast ihtimaliyle karşı karşıya" ifadelerine yer veriliyor.

CIA, başbakanın evine ajanlar yerleştirmiş

Wikileaks, 1975-1977 yılları arasında CIA'in, suikast kurbanı başka bir Hindistan başbakanı olan İndira Gandhi'nin evine casus yerleştirdiğine dair belgeler yayınlamıştı. Bir başka CIA belgesinde ise bu konuya ışık tutacak birçok bilginin sansürlendiği görüldü.

İşgal altındaki Keşmir de belgelerde yer alıyor

Hindistan'ın işgali altında bulunan ve çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı Keşmir krizi de CIA belgelerinde önemli bir yer tutuyor. Hindistan ile Pakistan arasında siyasi ve askeri gerginliklere sebep olan bölge için bölgedeki CIA'in Washington'a sık sık raporlar gönderdiği görülüyor.

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