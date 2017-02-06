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Çanakkale'de yine deprem

Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 13.58'de 5.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Yaşam / 6 Şubat 2017 Pazartesi 14:09
Çanakkale'de yine deprem
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Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 13.58'de kaydedildi.

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedilirken, çevre illerde de etkisi hissedildi.

Sabah 06.51'de de 9,25 kilometre derinlikte aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.


Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar oluştu. En fazla hasarın meydana geldiği Yuları köyde çok sayıda taş ev yıkıldı.





Kaynak : AA

Deprem


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