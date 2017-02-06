Borsada gün sonu rakamiarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 87.357,86 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 1.031,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 1,66 ile teknoloji, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile inşaat oldu.



Yeni haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, bugün 3 Şubat 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 89.537,82 puanı gördü. Özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçen endeks günü yüzde azalışla puandan tamamladı.



Analistler, dolar/TL'nin son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3,6615'e kadar gerilemesiyle Borsa İstanbul'da alımların güçlendiğine dikkati çekerek, endeksin 89.500 puanı test etmesinin ardından kar satışlarının yaşandığını belirtti.



Yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da sanayi üretim ve ABD dış ticaret verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinin 89.600 ve 90.000 seviyelerinin direnç, 86.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti. Kaynak : AA