Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi

Barbaros Şansal hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 43. Asliye ceza mahkemesi tarafından reddedildi.



Dosya, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle savcılığa iade edildi. Soruşturma savcısının, hakimin kararına itiraz edeceği öğrenildi.



Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç 'Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi İstanbul 43. Asliye ceza mahkemesi kesin ve inandırıcı delil yok diye reddetti' dedi.



