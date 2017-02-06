AK Parti'nin referandum sloganını da açıklayan Kurtulmuş, 'Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz' dedi.



Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki toplandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nda görüşülen konulara ilişkin şunları söyledi; Yeni bir teknoloji yönetim modeline ihityaç var. Bilim, Sanayi İcra kuruluna dönüştürülmesi, yeni bir yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir şekilde arge çalışmalarına sokulması, özel sektörün bu işi yükleneceği bir ortam hazırlanmaktadır. Üniversite ve TÜBİTAK'ın yapısının üzerinde durulmuştur. Küresel rekabette en önemli alanlardan birisi budur.Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak bir uygulama hayata geçirilecek. Bunun için Bakanlar Kurul yetki verdi.'Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır.'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş bazı kurum ve kuruluşların devredildiği Varlık Fonu ile ilgili ise şöyle konuştu: 'Büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi ile ilgili bir niyet vardır burada. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır.'Referandum süreciyle ilgili de konuşan ve AK Parti'nin Referandum sloganını açıklayan Kurtulmuş şöyle devam etti: 'Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir.Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir. Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz.Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz.'Suriye'de ateşkes süreci ile ilgili konuşan Kurtulmuş, '6 yıldır devam eden bu iç savaş sonrasında ilk sefer muhaliflerle rejim unsurlarının bir araya gelmesidir. Astana başarılı bir şekilde sona ermiştir. Astana süreci Cenevre sürecinin alternatifi değildir. Biz Türkiye olarak Cenevre sürecine destek veriyoruz. Nerede olduğu fark etmez, bir an evvel barış görüşmelerinin tamamlanmasıdır. Türkiye diplomatik gücünü ortaya koyuyor' dedi.İstihbarat paylaşımı ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, 'Bizim dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ'a karşı birtakım bilgilerin, bulguların ya da istihbaratın paylaşılması değil. Aynı şekilde PKK/PYD unsurlarının da Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda Türkiye'nin bilgilendirilmesidir. Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir. Son zamanlarda, bilgi, istihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler vardır. Ama bütünüyle, bütün bilgilerin paylaşıldığı istihbarat paylaşımını da beklediğimizi ifade etmek isterim' ifadelerini kullandı.