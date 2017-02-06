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Bakanlar Kurulu sonrası ilk açıklama (CANLI)

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor...

Siyaset / 6 Şubat 2017 Pazartesi 15:03
Bakanlar Kurulu sonrası ilk açıklama (CANLI)

İşte o konuşmadan satır başları

Yeni bir teknoloji yönetim modeline ihityaç var. Bilim, Sanayi İcra kuruluna dönüştürülmesi, yeni bir yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir şekilde arge çalışmalarına sokulması, özel sektörün bu işi yükleneceği bir ortam hazırlanmaktadır. Üniversite ve TÜBİTAK'ın yapısının üzerinde durulmuştur. Küresel rekabette en önemli alanlardan birisi budur.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM GELİYOR

Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak bir uygulama hayata geçirilecek.

Soru-Cevap:

Kamu kuruluşlarının varlık fonuna devredilmesi: Büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi ile ilgili bir niyet vardır burada. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu Türk ekonomisinin kaynaklarının kullanılması için önemli bir adım olacaktır.

Referandum: Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir.

Ayrıntılar geliyor...

 

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