15 Temmuz gecesinden kalan gözlüğün sahibini arıyor

Hazar, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet etmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı önüne giderek, darbe girişiminde bulunanlara karşı direndiklerini söyledi.



Korku dolu anların yaşandığı gecede, darbeci askerlerin helikopterlerden vatandaşların üzerine ateş açtığını belirten Hazar, 'Genelkurmay Başkanlığına çatışma sürerken gittiğimde 2-3 bin kişi vardı, epey kalabalıktı. Hiçbir yerde elektrikler yoktu. O sırada 10 metre arkamda vurulan, şehit düşen arkadaşlarımız oldu.' dedi.



Hazar, Genelkurmay Başkanlığının ön ve arka kapılarının önünde bulunan darbeci askerler nedeniyle iki ateş arasında kaldıklarını anlatan Hazar, 40-50 kişilik bir grupla mahsur kaldıklarını ifade etti.







Güneşin doğmasıyla birlikte yerde sadece sapları görünen kanlı gözlük bulduğunu dile getiren Hazar, üzerindekinin şehit kanı olduğunu düşünerek, gözlüğü alıp almamak arasında kararsız kaldığını söyledi. Aldığı gözlüğü ilk başta kimseye göstermediğini belirten Hazar, 'Birkaç gün sonra sıcaklığını üzerimde tutmak için sürekli bu gözlüğe bakıp tefekkür ettim.' diye konuştu.



- 'Toplumun zihninde güncel tutulmalı'



Hazar, darbe girişimi gecesi yaşananların toplumun zihninde sürekli güncel tutulması, tarih boyunca unutulmaması gerektiğini vurguladı.







Bulduğu gözlüğün, 15 Temmuz gecesinin izlerini taşıdığını belirten Hazar, şunları kaydetti:



'Sürekli belgesel izlerim. İkinci Dünya Savaşı'nda vurulan askerlerin gözlükleri sürekli müzelerde sergilenir. İnsanlar o gözlüğe bakar ve olayı o gözlüğün camlarından izler. O olaydan sonra istisnasız her iki günde bir bu gözlüğü aldım tefekkür ettim ki unutmayayım diye. Bu insanlar bize bunu yaptı, bunun hesabını sormalıyız diye. Bunu aldım ve tarihe bir not düşmek istedim bu gözlükle.'







Gözlüğe her baktığında sahibini merak ettiğini dile getiren Hazar, 'Gözlüğün sahibi gazi olmuşsa ona iade etmek isterim. Allah kısmet etmiş de şehit olmuşsa gözlüğü akrabalarına iade etmek isterim.' dedi.



Hazar, gözlüğün sahibi ya da akrabalarının kabul etmesi durumunda, bunu İstanbul ya da Ankara'da 15 Temmuz ile ilgili açılacak müzelere verebileceğini de sözlerine ekledi.



Kaynak : AA