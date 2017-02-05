USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

TSK açıkladı: Ebu Halid Ürdüni öldürüldü

El Bab'tan kritik bir son dakika haberi geldi. TSK'nın hava harekatında DEAŞ'ın sözde El Bab valisi Ebu Halid Ürdüni'nin öldürüldüğü öğrenildi.

Güncel / 5 Şubat 2017 Pazar 11:34
TSK açıkladı: Ebu Halid Ürdüni öldürüldü

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.

Bölgedeki kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi'nin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer alıyor.



Ölen sözde El Bab valisinin yerine görevlendirilen şahsa, sözde Rakka valisi tarafından gönderilen mektup da ele geçirildi.

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüFırat KalkanıRakkaSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı