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Kartal otomobille Almanya'ya gittiler

Düzce’den Kartal model otomobille Almanya’ya giden iki arkadaş büyük ilgi gördü.

Yaşam / 5 Şubat 2017 Pazar 11:45
Kartal otomobille Almanya'ya gittiler
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Düzce'de oturan ve uzun süre Almanya'da kalan 58 yaşındaki Nail Arslan, çocukluk arkadaşı Sefer Dinar ve kurt köpeği ile Almanya'daki akrabalarının yanına gitmeye karar verdi. Haftalar öncesinden 95 model Kartal marka aracının bakımını yaptıran Arslan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yola çıktı. Almanya'daki akrabalarına Düzce'den mısır ekmeği, kara lahana, palamut, hamsi, kabak, elma, armut gibi gıda maddeleri götüren iki kafadar, yaklaşık 3 günlük yolculuğun ardından Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden Almanya'ya ulaştı. 95 model aracıyla Almanya'ya giriş yapan iki arkadaş, burada yaşayan Türklerin ve Almanların ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada fenomen oldu

Almanya sınırlarına girdiğinde 81 EG 915 plakalı Kartal model otomobili gören Türk vatandaşlarının kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini ve yanından geçen araçların sürekli kendilerine selektör yaptığını ifade eden Nail Arslan, trafik ışıklarında kendilerini durdurup fotoğraf çekildiklerini belirtti.

Akrabalarının yanına gittiği esnada bir Türk vatandaşı tarafından videoya alınmasıyla sosyal paylaşım sitelerinde fenomen olan Arslan, “Düzceliyiz, biraz da deliyiz” diyerek yüzlerde tebessüm bıraktı. Kaynak : İHA

FenomenSosyal PaylaşımBulgaristanAvusturyaMacaristan


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