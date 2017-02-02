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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 17:01
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, D-360 karayolunda Pazarcık çıkışında bulunan plaka tanıma sistemi (PTS) yakınında meydana geldi.

Adıyaman istikametinden Gaziantep’e seyir halindeki Ali Rıza Emek yönetimindeki 27 C 7819 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada, şoför Ali Rıza Emek ve ismi belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu kurtardı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaynak : İHA

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