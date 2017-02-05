USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Huber Köşkü'nde sürpriz zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, saat 14.00'te Huber Köşkü'nde bir araya gelecek.

Siyaset / 5 Şubat 2017 Pazar 12:00
Huber Köşkü'nde sürpriz zirve

Huber Köşkü'nde sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

Saat 14.00'te planlanan görüşmede Erdoğan ve Yıldırım'ın başta Anayasa değişikliği ve referandum süreci olmak üzere terörle mücadele ile uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan ile Yıldırım, 1 Şubat'ta da programda olmamasına rağmen Beştepe'de yaklaşık 3 saat görüşmüştü.

CumhurbaşkanıBinali YıldırımTerörle MücadeleHuber KöşküRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı