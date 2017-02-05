USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Sıcak Haber : Orgeneral Akar Suriye sınırında!..

Hastane önünde linç girişimi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yer verme meselesinden çıkan kavga sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Hastanede toplanan yaşlı adamın yakınlarıysa kavgaya karışan karşı tarafı linç etmeye çalıştı.

3. Sayfa / 5 Şubat 2017 Pazar 16:35
Hastane önünde linç girişimi
Video için tıklayın

Edinilen bilgilere göre Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşlı bir adamla iki genç, araç park etme yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında aniden fenalaşan yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Hemen acil servise kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Mardinli olduğu öğrenilen yaşlı adamın yakınları hastane önünde toplandı. Polis hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, yaşlı adamın ölümünden sorumlu tuttukları iki genci linç etmeye çalıştı. Zanlıların hastaneden çıkarılması sırasında polis aracına doğru saldıran kalabalık, arbedeye neden oldu. Zor anlar yaşayan polis, iki zanlıyı güçlükle kalabalıktan uzaklaştırdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki gerginlik sürüyor.

Kaynak : İHA

PolisHastaneHaseki Eğitim ve Araştırma HastanesiYaşlı Adam


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı