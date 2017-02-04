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FETÖ'cü aile kaçarken yakalandı

FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 22:48
FETÖ'cü aile kaçarken yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde yaptıkları kontrolde şüphe üzerine G.A'nın kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan eski İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi E.Ö. eşi T.Ö. ve sürücü G.A. gözaltına alındı. Araçta bulunan E.Ö'nün iki oğlu da yakınlarına teslim edilmek üzere Meriç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Meral Özyurt ve Hakan Özyurt adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Zanlıların yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan E.Ö, TÖ. ve otomobil sürücüsü G.A, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak : AA

Devlet HastanesiFetö Terör ÖrgütüÖğretim ÜyesiYunanistanSahte Kimlik


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