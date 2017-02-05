USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Belediye Başkanı Rohat Özbay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 5 Şubat 2017 Pazar 10:16
Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı

23 Ocak’ta polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay ile 13 Belediye Meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 14 kişiden 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından Belediye Başkanı Rohat Özbay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İHA

PolisBelediye BaşkanıYardım ve Yataklık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı