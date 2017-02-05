Canlı yayında bomba açıklama

Gazeteci - yazar Hüseyin Gülerce, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in intihar edebileceğini iddia etti.
Beyaz TV'de yayınlanan Ortak Akıl programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Gülen'in iadesini onaylarsa Fethullah Gülen intihar edebilir' dedi.
FETHULLAH GÜLEN İNTİHAR EDERSE ŞAŞIRMAM
Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fethullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce şunları söyledi; Fethullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli...