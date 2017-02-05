Canlı yayında bomba açıklama

Beyaz TV'de yayınlanan Ortak Akıl programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Gülen'in iadesini onaylarsa Fethullah Gülen intihar edebilir' dedi.



FETHULLAH GÜLEN İNTİHAR EDERSE ŞAŞIRMAM



Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fethullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce şunları söyledi; Fethullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli...



TRUMP GÜLEN'İ İADE EDERSE...



ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gönderdiği belgelerle Gülen'i iade etmeye kalkabilir... Tutuklamaya kalkabilir... Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Fethullah Gülen intihar ederse ben şaşırmam neden? çünkü intiharı kendisi tavsiye etti.









