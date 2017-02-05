Başbakan Yıldırım: Kemal Bey uyan artık

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde konuştu. Başbakan'ın gündeminde anayasa referandumu vardı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Başbakan, 'Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik.' dedi.



Binali Yıldırım'ın konuşmasının o bölümü şu şekilde:



Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Meclis'te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak bunu engellemeye çalışsanız da başaramadınız, şimdi söz milletindir, karar sizindir. Hayırcılara bakın ona göre karar verin. Bölücülüğe evet diyen, FETÖ'ye evet diyenlere bu millet nisanda referandumda dersini verecek. Bölücülerden de, FETÖ'cülerden de, vesayetçilerden de hesabını soracaktır.

