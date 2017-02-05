Bahçeli, milletvekilleri, MYK, MDK ve Başkanlık Divanı üyelerini 10-12 Şubat'ta Konya'da Dedeman Otel'de olağanüstü toplama kararı aldı.



Bahçeli'nin, gerçekleştireceği zirvede referandum sürecinde izlenecek yol haritasına ilişkin milletvekillerini, MYK, MDK ve Başkanlık Divanı üyelerini bilgilendirecek ve referandum sürecinde yapılacak çalışmalar konusunda bilgi verecek.