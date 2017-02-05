MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı sistemi öngören anayasa değişikliğinin onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesinin ardından milletvekilleri, MYK, MDK ve Başkanlık Divanı üyeleriyle referandum zirvesi gerçekleştirecek.
Bahçeli, milletvekilleri, MYK, MDK ve Başkanlık Divanı üyelerini 10-12 Şubat'ta Konya'da Dedeman Otel'de olağanüstü toplama kararı aldı.
Bahçeli'nin, gerçekleştireceği zirvede referandum sürecinde izlenecek yol haritasına ilişkin milletvekillerini, MYK, MDK ve Başkanlık Divanı üyelerini bilgilendirecek ve referandum sürecinde yapılacak çalışmalar konusunda bilgi verecek.