USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Ambulansta şüpheli ölüm

Ordu’dan Samsun’daki bir hastaneye sevk edilen hastanın, ambulansta ölmesi üzerine ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa / 5 Şubat 2017 Pazar 19:06
Ambulansta şüpheli ölüm

Ordu’nun Gölköy ilçesinde ikamet eden ve uzun zamandır hastalığından dolayı Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan İbrahim Taş (82), ambulansla Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Özel hastanenin doktorları ambulansta hayatını kaybeden İbrahim Taş’ın ölümünü şüpheli buldular ve olay polise ve savcıya haber verildi.

İbrahim Taş’ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak : İHA

Otopsi Sonucu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı