USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

AK Partili Aydın Ünal'dan Acun Ilıcalı ve Müge Anlı'ya tepki!

Acun Ilıcalı ve Müge Anlı'nın tv programlarını twitter hesabından sert sözlerle eleştiren AK Parti Milletvekili Aydın Ünal "Yaptıkları tahribat PKK ve FETÖ tahribatı kadar büyük" dedi.

Güncel / 5 Şubat 2017 Pazar 11:36
AK Partili Aydın Ünal'dan Acun Ilıcalı ve Müge Anlı'ya tepki!

AK Parti Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Müge Anlı'nın programlarını sert dille eleştirdi.



Ünal, "Acun Ilıcalı, Müge Anlı ve benzerlerinin programlarının toplumsal dokuda yaptığı tahribat PKK ve FETÖ tahribatı kadar büyük" dedi.



AK PARTİLİ ÇAMLI'DAN DESTEK

Ünal'a takipçilerinden yoğun destek gelirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da Ünal'ın tweetini alıntılıyarak "Aynen öyle mebusum..! Ömür sürecek ve ahirete sari tahribat..!" dedi.

Kaynak : İHA

Sosyal MedyaAydın ÜnalMilletvekiliMüge AnlıAcun Ilıcalı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı