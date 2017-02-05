33 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166. gününde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasının devam ettiği belirtildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 220 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığı belirtilerek, DEAŞ'lı teröristlerce kullanılan barınma yerlerinin, savunma mevzilerinin, komuta kontrol tesislerinin, silah ve araçların baskı altına alındığı, bazılarının ise imha edildiği kaydedildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 39 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 32 bina ve 3 karargah binası, 1 cephanelik, 2 bombalı araç ve 1 tünelin girişinin imha edildiği bildirildi.



İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 33 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 4 DEAŞ'lı teröristin yaralandığı belirtildi.



DEAŞ'dan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 24 el yapımı patlayıcı ve 2 mayının imha edildiği vurgulanarak, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve mayının kontrollü olarak imha edildiği ifade edildi.

Kaynak : İHA