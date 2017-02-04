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Yurt genelinde güncel hava durumu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Göller yöresi, Antalya'nın batı çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçeleri ile yarın sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yaşam / 4 Şubat 2017 Cumartesi 08:43
Yurt genelinde güncel hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın (Cumartesi) Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün batı çevreleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: Az bulutlu 13

Trabzon: Az bulutlu ve açık 11

Erzurum: Az bulutlu ve açık -4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 0 Kaynak : İHA

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