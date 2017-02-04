Yurt genelinde güncel hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın (Cumartesi) Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 17



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14



Adana: Az bulutlu 15



Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün batı çevreleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı



Samsun: Az bulutlu 13



Trabzon: Az bulutlu ve açık 11



Erzurum: Az bulutlu ve açık -4



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 0 Kaynak : İHA