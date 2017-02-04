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Yüksekdağ'ın dosyasına 'yetkisizlik' kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın dosyası, 'yetkisizlik' kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.

Siyaset / 4 Şubat 2017 Cumartesi 14:31
Yüksekdağ'ın dosyasına 'yetkisizlik' kararı

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın dosyası, 'yetkisizlik' kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.

Yüksekdağ hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme, Yüksekdağ'ın üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması ve dolayısıyla kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CMK'nın 12/2. maddesi gereğince Yüksekdağ'ın dosyasına 'yetkisizlik' kararı veren mahkeme, sanığın iddianamede yazılı eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

İddianamede, Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan 'terör örgütü yöneticiliği', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Kaynak : AA

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