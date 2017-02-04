TSK'dan son dakika El Bab açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165'inci gününde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasının devam edildiği belirtildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 200 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesislerinin baskı altına alındığı belirtilerek, bu hedeflerden bazılarının da imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 65 bina ve 3 karargah binasının imha edildiği belirtildi. Koalisyon güçlerince Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahçı aracın imha edildiği kaydedildi.



'DEAŞ'ın 4 emiri etkisiz hale getirildi'



Açıklamada, 'İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 4'ü DEAŞ ‘Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 656 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir' denildi. Kaynak : İHA