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Sivil polislerden yolcu otobüslerinde trafik denetimi

Ankara'dan İstanbul'a özel bir firmaya ait otobüsle seyahat eden sivil trafik polisi, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini denetledi.

Yaşam / 4 Şubat 2017 Cumartesi 07:57
Sivil polislerden yolcu otobüslerinde trafik denetimi

Sivil bir trafik polisi, Ankara'dan İstanbul'a, özel bir firmaya ait otobüsle seyahat ederek, sürücünün trafik ihlallerini denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşımaaraçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleridenetleme yapmaya başladı.

Bu uygulama kapsamında Ankara'danİstanbul'a yolcu olarak seyahat eden sivil polis memuru, güzergahta otobüs şoförü tarafından yapılan ihlalleri 15 TemmuzDemokrasi Otogarı'na kadar takip etti. Yolculuğun bitiminde kendinitanıtan sivil polis, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.



Yolculuk sırasında yaşanabilecek trafik kazalarını asgari seviyeyeindirmeyi amaçladıklarını ifade eden polis memuru Aslan Yılmaz, uygulamanın amacının uzun yolda otobüslerde yolculara emniyetkemerlerinin taktırılması ve bilinçlendirilerek alışkanlık halinegetirilmesi olduğunu belirtti. Yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

'Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri DaireBaşkanlığınca görevli olarak otobüse binmiş bulunmaktayız. Otobüsfirması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğabaşladık. Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıptakmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusundaçalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmışolduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı.''



Yolculardan Mehmet Yılmaz, uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, 'Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa.Bizlerin de bilinçlendirilmesi lazım. Ben şimdiye kadar otobüslerdeemniyet kemeri takmak zorunda olduğumu bilmiyordum. Bu sayedeöğrenmiş olduk. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hepberaber kemelerimizi takacağız.'' diye konuştu.

Uygulama kapsamında, otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünükullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 190 lira ceza kesildi.

Uygulamanın 81 il genelinde eş zamanlı sürdüğü bildirildi. Kaynak : AA

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