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Nijeryalı öğrenciler ile vatandaşlar arasında tekme tokat kavga!

Bolu’da eğitim gören Nijeryalı iki gence bir kişinin, ‘Saat kaç, üzerindekini nereden aldın?’ diye sorması üzerine başlayan yumruk yumruğa kavga polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Eğitim / 3 Şubat 2017 Cuma 16:39
Nijeryalı öğrenciler ile vatandaşlar arasında tekme tokat kavga!

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüş yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gördüğü öğrenilen Nijeryalı iki öğrenciye 30 yaşındaki bir şahsın, ‘Saat kaç, üzerindekini nereden aldın, pazardan mı aldın?” diye sorması üzerine taraflar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği kavgada Nijeryalı öğrenciler zorlukla sakinleştirildi. Şahıslar birbirine tekme tokat saldırdılar.

Kendilerine ‘saat kaç?’ gibi soruların dalga geçilmek için sorulduğunu ifade eden Nijeryalı öğrenciler, “Biz yabancıyız, artık biz yorulduk. Herkes sokakta bizi görünce saçma sapan sorular soruyor. Biz de tepki verince bizim üzerimize geliyorlar. Sokakta yürüyorum bir adam üstüme geldi. Hiç selam falan vermeden ‘saat kaç?’, ‘elbiseyi nereden aldın?’ diye sordu. Saat kaç ne demek. Ben saat mi satıyorum” şeklinde konuştular.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürülen gençlerin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Kaynak : İHA

Polis EkipleriAbant İzzet Baysal ÜniversitesiÖğrenciler


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