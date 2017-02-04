Konya'da üç girişimcinin 10 yıl önce kısıtlı sermaye ile kurduğu işletmede üretilen vinç uzaktan kumanda sistemleri, başta Almanya, Fransa, Danimarka, İngiltere ve Rusya olmak üzere 35 ülkede alıcı buluyor.



Konya'da yaşayan üç girişimci, üniversite eğitiminin ardından bir araya gelerek küçük birikimleriyle endüstriyel elektronik sistemler üzerine şirket kurdu.



Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyetine 2006 yılında başlayan işletme, TÜBİTAK'ın da proje desteği ile Türkiye'de ilk 80 kanallı ve 120 saat çalışma süresine sahip vinç uzaktan kumandalarını üretti.



Sistemin tüm elektronik, yazılım ve mekanik parçalarını kendi bünyesinde üreten firma, Türkiye'nin sektörde rekabetçi gücünü artırmayı ve katma değeri yüksek endüstriyel ürünler geliştirmeyi hedefliyor.







Şirketin yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi elektrik öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu söyledi.



Eğitim hayatının ardından askerlik görevini tamamladığını anlatan Düzgün, inovatif fikirlere yönelik hedeflerinin olduğunu, Türkiye'nin bu alanda kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.



- 'Eşimin bileziklerini bozdurdum'



Düzgün, genç yaşta hayallerinin peşinden koştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



'Konya'da sektörde asgari ücretle çalışmaya başladım. Sonra arkadaşlarımla 'yenilikçi bir şeyler ortaya koyabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Türkiye'de vinç uzaktan kumandası ihtiyacı Avrupa ve Çin'den ithal edilerek karşılanıyordu. Ülkemizde bunun üretimi yoktu. Türkiye'de olmayanı üretmeyi düşündük ve 2006 yılında üç ortakla bu şirketi kurduk. Eşimin bileziklerini bozdurdum. Diğer arkadaşım da askerliğini asteğmen olarak yapmıştı ve o birikimini getirdi. Diğer bir ortağımız ise evliliğini birkaç yıl erteleyerek, biriktirdiği parasını ortaya koydu. Tüm bunları toplayıp bir araya getirdiğimizde küçük bütçeli bir imkanla üretime başladık. İlk etapta sadece beş adet kumanda üretebildik. Ar-Ge, tasarım ve kalıplarıyla bütünüyle üretimi başardık.'







- Teknogirişim desteği kapsamında



Vinç uzaktan kumanda, konsol ve joystick (kumanda kolu) üretiminin küresel pazarda önemli bir karşılık bulduğunu belirten Düzgün, şunları kaydetti:



'Şu anda sektörde 10 yılı aşkın süredir üretim gerçekleştiriyoruz. Yılda 20 bin uzaktan kumanda üreten firmamızın 41 çalışanı var. Gün geçtikçe artan üretim kapasitemizle 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni projelerimiz var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği teknogirişim desteği kapsamındaki 53 proje arasında yer alan yatırımımız devam ediyor. Uzaktan kumanda sektöründe uluslararası arenada ithal eden bir ülkeden ihracat yapan ülke konumuna geldik. Faydalı model endüstriyel tasarım tescili yapılmış yüzde yüz yerli ürün. Tayland, İspanya ve Brezilya'ya distribütörlük verdik. Almanya, Fransa, Danimarka, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere, Hindistan'dan Suudi Arabistan'a kadar 35 ülkeye mal satıyoruz.' Kaynak : AA