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Kardak'tan sonra yeni gerilim!

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında, Türk sahil güvenlik ekiplerinin bekleyişi, bugün de sürdü.

Güncel / 4 Şubat 2017 Cumartesi 16:36
Kardak'tan sonra yeni gerilim!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen pazar günü ziyaret gerçekleştirdiği Kardak'ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları adeta kuş uçurtmuyor. Türk botlarından biri gece ve gündüz kayalıklara 50 metre uzaklıkta nöbet tutarken, askerler dürbünle bölgeyi izliyor. Bölgede bulunan diğer botlar ise Turgutreis'in karşısındaki Çatal Adası ile Gümüşlük önlerindeki Çavuş Adası yakınlarında devriye görevi yürütüyor.

Öte yandan bugün, Yunanistan'a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 1.5 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botlarının engel olduğu görüldü. Kaynak : DHA

TurgutreisGenelkurmay BaşkanıSahil GüvenlikHulusi AkarPazar Günü


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