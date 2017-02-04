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İsveçli bakandan Trump'a fotoğraflı gönderme

İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lovin, Trump'ın kürtaj karşıtı bir yasayı imzalarken çekilmiş bir fotoğrafını başka bir fotoğrafla eleştirdi.

Dünya / 4 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
İsveçli bakandan Trump'a fotoğraflı gönderme

İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lovin, Facebook hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı.

Yedi kadın meslektaşıyla birlikte bir dosyayı imzalarken çekilen fotoğrafını paylaşan Lovin'in bu hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump, yardımcı ve danışmanlarından oluşan 7 erkekle kürtaj karşıtı bir yasaya imza atarken fotoğraf çektirmiş, bu fotoğraf 7 erkeğin kadınlarla ilgili bir konuda karar almasını resmettiği için sosyal medyada çok konuşulmuştu.



İsveç'te aynı zamanda İklim Bakanlığı görevini sürdüren Isabella Lovin'in fotoğrafı ise sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar aldı.

Bir kullanıcı fotoğrafın altına, 'Harika fotoğraf! Umarım, bunu okyanusun öte yanındaki adama da yollarsın.' derken, bir diğer kullanıcı 'Gezegen'i yeniden büyük yap!' şeklinde yorumda bulundu.


Sosyal MedyaBaşbakan YardımcısıFacebookİsveçDonald Trump


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