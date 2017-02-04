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İstanbul'da polise silahlı saldırı

Uygulama yapan polis ekiplerine bir araziden ateş açan şüpheli yaralı yakalandı Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 silah ele geçirildi.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 00:05
İstanbul'da polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekiplerine bir araziden ateş açan şüpheli yaralı yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 3 silah bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis aracıyla seyir halinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan ekiplere, Örnek Mahallesi'nde bir araziden ateş açıldı.

Polis ekipleri açılan ateşe anında karşılık vererek, şüpheli A.B'yi yaralı olarak yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 3 silah ele geçirildi.

Şüphelinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaynak : AA

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