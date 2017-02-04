USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

HDP’li eski vekil hakkında 95 yıla kadar hapis istemi

Eski HDP’li vekil Ayla Akat Ata hakkında 95 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 11:05
HDP’li eski vekil hakkında 95 yıla kadar hapis istemi
Video için tıklayın

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 4 ay önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski HDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kabul edilen iddianamede Ayla Akat Ata'nın silahlı terör örgütü kurma, yönetme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 30 yıldan 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


Kaynak : İHA

MilletvekiliTerör ÖrgütüSilahlı Terör ÖrgütüAyla Akat AtaDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı