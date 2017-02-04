HDP’li eski vekil hakkında 95 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 4 ay önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski HDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kabul edilen iddianamede Ayla Akat Ata'nın silahlı terör örgütü kurma, yönetme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 30 yıldan 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.





Kaynak : İHA