Siyasi kimliğinin yanı sıra klasik otomobil merakı ile gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu merakını, tamircisi Hakan Özkan İHA muhabirine anlattı.



Otomobil tamircisi Hakan Özkan, şirketlerinin 1975 yılından beri aktif bir şekilde çalıştığını kaydederek, mesleklerinin babadan oğula geçtiğini dile getirdi.



Yaklaşık 22 yıldır bu meslek içerisinde olan Özkan, Bahçeli ile tanışma dönemlerine ilişkin ise, “Devlet Bey klasik otomobillere son derece meraklı. Daha doğrusu bu sadece klasik otomobilde değil. Klasik olan her şeye meraklı. Tespih, çakmak gibi koleksiyonları olan son derece zevkli bir insan. Tanışma vesilemiz ise bu işle uğraşan ortak bir arkadaşımız sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.



“10 TANE ARACI VAR. DEVLET BEY, VOLVO MARKA AĞIRLIKLI ARAÇ SEVİYOR”



Özkan, Devlet Bahçeli ile yaklaşık 6-7 yıldan beri tanıştıklarını belirterek, hem arabalarını yaptığını hem de klasik araba sattığını söyledi.



Özkan, Bahçeli'nin klasik araç sayısıyla ilgili ise “Yanılmıyorsam 10 tane aracı var. Devlet Bey, Volvo marka ağırlıklı araç seviyor. Uzun yıllar makam aracıda Volvo oldu. Onun dışında Ford ve Mercedes araçlar var. Hepsini birbirinden çok seviyor ama bir tane özenle topladığımız sıfırdan topladığımız Osmaniye Mitingi'nde kendisinin gezerken görüp aldığı bir araç var onu daha çok sevdiğini düşünüyorum. Bu araç ise 1972 model Ford Taunus 20 M. Sıfırdan topladık biz onu. Gençliğinden gelen bir merakı varmış. Hatta bir televizyon kanalında çıkmıştı. Kızılcahamam seyahatinde kullanıp içinde de Orhan Gencebay dinleyerek, izlemiştik kendilerini. Devlet Bey'i trafikte de görebilirsiniz. Klasik otomobillerle seyahati çoktur. Gezer. Kendiside son derece klasik otomobil kullanmayı çok iyi bilen birisidir” şeklinde konuştu.







Devlet Bahçeli'ye sattığı klasik araçlar hakkında bilgi veren Özkan, “Bir tane Mercedes, birde Chevrolet Buick verdim ben kendim. Diğer araçlarının alımında da fikir birliğinde olduk. Aldıktan sonraki yapım aşamalarında da beraberdik” açıklamasında bulundu.



Bahçeli'nin, siyasi yoğunluğu nedenli ile tamirhaneye çok sıklıkla gelemediğini kaydeden Özkan, kendisi ile görüşmek istedikleri zaman özel kaleminden randevu talep ettiklerini ve bu şekilde görüştüklerini sözlerine ekledi.



Özkan, “Otomobillerini çok seviyor” ifadelerine yer vererek, “Araç buradayken şoförünü sürekli arayıp hangi aşamada diye günde en az 3-5 sefer arıyor. Son derece ilgili. Çok iyi bir müşterimiz” değerlendirmesinde bulundu.



Devlet Bahçeli'nin klasik otomobil koleksiyonuna yeni araçlar ekleyeceğine de değinen Özkan, Jaguar ve Amerikan model bir araç düşündüğünü vurguladı.



Tamirhaneye gelen araçların daha çok eksiklerini tamamladıklarına dikkat çeken Özkan, “Yüzde 100 kondisyon bu arabalarda sağlamak çok zor. Yüzde 50-60 kondisyonda arabaları alıp yüzde 100'e getirmeye çalışıyoruz. Yoksa çok sık binemiyor. Araç beklemekten dolayı da bir takım arızaları oluyor” diye konuştu.



BAHÇELİ'DEN, DEMİREL'E VE BİRÇOK ÜNLÜYE UZANAN KLASİK OTOMOBİLLER



Özkan, meslek hayatı boyunca Devlet Bahçeli'nin yanı sıra birçok ünlü ve siyasi kişi ile çalıştığını kaydetti.



Makam araçları, Cumhurbaşkanlığının araçları için “Zamanında yaptığımız araçlar” şeklinde konuştu.



Özkan, Süleyman Demirel ile yaşanan bir anısını anımsatarak, “Rahmetli Süleyman Demirel'in döneminde makam aracı olan bir limuzin vardı. Bir türlü Çankaya yokuşunu çıkmazdı. Onun için ‘büyük araba' derdi. ‘Büyük araba'm tamir oldu mu? Olacak mı? Diye espri olmuştu aramızda. ‘Büyük araba'yı yapmıştık” ifadelerine yer verdi.



Tamirhane içerisinde bulunan 1963 Model Chevrolet marka aracın , “Hanımın Çiftliği” dizisinde, kullanıldığını söyleyen Özkan, aracın yaklaşık 25 yıldır kendilerinde bulunduğunu, dizilerin yanı sıra Candan Erçetin, Muazzez Ersoy gibi ünlü sanatçıların klip çekimlerinde kullandıklarını kaydetti.







BABADAN OĞULA BAHÇELİ'YE HİZMET



12 yaşında başladığı araba tamirciliğinde, 52 yıldır aktif olarak çalışan Baba Hüseyin Özkan ise ilk olarak Chevrolet Buick marka bir araç toplayarak 10 yıl önce Siyasi Lider Devlet Bahçeli ile tanıştığını aktardı. Bu ilk karşılaşmalarının ardından Bahçeli'nin kendisine kehribar cinsi bir tesbih hediye ettiğini ifade eden Özkan, ilk tanışmalarının ardından iki defa daha araçlarının bakım ve tamiriyle ilgilendiğini, Ford 20 M Taunus 1971 model, bir tane de 26 M Taunus topladığını ve aralarının gayet iyi olduğunu kendisine usta olarak değil ‘Hüseyin Efendi' şeklinde hitap ettiğini kaydetti.



Ayrıca Özkan klasik araba tamirciliğinin yanı sıra, tesbih koleksiyonuna da değinerek, koleksiyonun en değerli ve en nadide parçasının Bahçeli tarafından kendisine hediye edilen tesbih olduğunu söyledi.



Bahçeli'nin son olarak 2 sene önce aracını tamir ettirdiğini ve tamirin ardından kendisine bir saat, hediye ettiğini bunu da gözü gibi koruduğunu aktardı. Özkan, Bahçeli'nin herhangi klasik bir araç alacağında kendisine sormadan o aracı almayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak : İHA