Devlet Bahçeli kurmaylarını topluyor

Nisan ayında yapılması planlanan referandumda parti olarak 'evet' oyu kullanma kararı alan MHP kampa giriyor.



VEKİLLER, MYK VE MDK ÜYELERİ KATILACAK



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10-12 Şubat'ta, yani gelecek hafta Cuma'dan itibaren bütün haftasonu partisinin üst yönetimi ile istişarelerde bulunmak üzere Konya'da kamp yapma kararı aldı.



Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılacağı kampta, referandum sürecinde nasıl bir yol izleneceği ve kampanya döneminde atılacak adımlar masaya yatırılacak.



AK PARTİ 7 ŞUBAT'TA START VERECEK



AK Parti, 7 Şubat Salı günü referandum kampanyalrına start vereceğini açıklamış, 81 ilden parti temsilcileri zaman zaman Ankara'ya çağırılarak izlenecek yol anlatılmıştı