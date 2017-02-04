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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanser' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kanser Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, dünya genelinde 10 milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor." diyerek kansere ve kanserle mücadeleye dikkat çekti.

Siyaset / 4 Şubat 2017 Cumartesi 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanser' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanser hastalığı, maalesef günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor. Ülkemizde her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, dünya genelinde 10 milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Yüzde 90 oranında dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kanser asla tedavi edilemez değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde. Tütün, alkol ve hareketsizlik gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kanser Gününe ilişkin paylaşımları;

CumhurbaşkanıErken TeşhisHareketsizlikKanser Teşhisi


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