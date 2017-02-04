CHP'li Elif Doğan Türkmen istifa etti!

Skandal cep telefonu faturasıyla Türkiye'nin gündemine oturan CHP milletvekili Elif Doğan Türkmen divan üyeliğinden istfa etti.
Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.
İSTİFA ETTİ
CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.
1 MİLYON 700 BİN TL'LİK FATURA
Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması (1 milyon 700 bin TL), kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
PEKİ FATURAYI KİM ÖDEYECEK?
Türkmen'in faturası divan üylerine verilen hak nedeniyle devletin cebinden çıkacak.
CHP'de fatura kriziCHP'li vekilden 1 milyon 200 bin TL'lik fatura Elif Doğan Türkmen'den fatura açıklaması CHP'li Türkmen milyonluk faturasının arkasında durdu