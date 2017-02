CHP’li Elif Doğan Türkmen istifa etmiyor! Rezidans skandalı gibi unutturulmasın!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1.2 milyonluk liralık iletişim harcamasıyla gündeme gelen Adana Milletvekili Elif Türkmen'in, Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifasını istemesi, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin adının karıştığı Ataşehir rezidans skandalını hatırlattı.



Kemal Kılıçdaroğlu; kızı Zeynep ve Özel Kalem Müdürü'nün kardeşi Onur Okay Ceylan'ın, Battal ve Gamze Akkuş İlgezdi ailesinin 17 dairesinin olduğu Buz Residence'ndan daire alması hakkında kamuoyuna doyurucu açıklama yapmadı. Savcılığın, Battal İlgezdi ve Gamze Akkuş İlgezdi'nin 51 daire ve rezidans alımına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1.2 milyonluk liralık iletişim harcamasıyla gündeme gelen Adana Milletvekili Elif Türkmen'in, Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifasını istemesi, Gamze Akkuş İlgezdi'nin adının karıştığı Ataşehir rezidans skandalını hatırlattı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Kâğıthane'de gecekonduda kirada oturan Gamze Akkuş İlgezdi'nin ailesinin 35 lüks daire ve rezidans sahibi olması; kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ve Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'ın, İlgezdi ailesinin 17 dairesinin olduğu Buz Residence'ndan daire sahibi olması hakkında kamuoyuna doyurucu açıklama yapmadı.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Savcılık; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında basında yer alan 'usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştikleri' iddialarının araştırılması için soruşturma başlatmış, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, savcılık talimatı üzerine Ataşehir Belediyesi'ne giderek istenilen evrakları temin etmişti.



Soruşturma kapsamında; Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ve Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'ın, İlgezdi ailesinin 17 dairesinin bulunduğu Buz Residence'ndan daire almasını da incelendiği ifade edildi.



ZEYNEP KILIÇDAROĞLU, İLGEZDİ AİLESİNİN 17 DAİRESİNİN BULUNDUĞU REZİDANSTA OTURUYOR



Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, belediye başkanlığını Battal İlgezdi'nin yaptığı Ataşehir ilçesindeki Küçükbakkalköy'de bulunan Buz Residence'dan lüks daire aldığı ortaya çıkmıştı.



Zeynep Kılıçdaroğlu'nun, İlgezdi ailesine ait 17 dairenin bulunduğu Buz Residence'nda dairesi bulunuyor. Zeynep Kılıçdaroğlu'nun, 10 Temmuz 2014 tarihinde rezidans sahibi olduktan sonra Gamze Akkuş İlgezdi'nin CHP'den milletvekili adayı olması dikkat çekmişti.



ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ'NÜN KARDEŞİ DE İLGEZDİ'NİN KOMŞUSU



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan da, şaibeli şekilde Buz Residence'da daire sahibi olmuştu. Onur Okay Ceylan'ın 6 Şubat 2014 tarihinde daire alması, Battal İlgezdi'nin belediye başkan adaylığının ise 7 Şubat 2014 tarihinde açıklanması, 'Bu ne tesadüf' dedirtmişti.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı ve özel kalem müdür yardımcısı; Battal İlgezdi'nin eniştesi Nurettin Şahin, Battal İlgezdi'nin eşi olan Gamze Akkuş İlgezdi'nin eniştesi Özer Çetin Şenyurt ve Gamze Akkuş İlgezdi'nin ablası Oya Şenyurt'un toplam 17 dairesi olduğu Ataşehir Buz Residence'nda daire sahibi.



İLGEZDİ AİLESİNİN 51 REZİDANS VE DAİRESİ



CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ve ailesinin 51 rezidans ve dairesinin olduğu ortaya çıkmıştı.



Gamze Akkuş İlgezdi'nin; Kadıköy Bağdat caddesinde Four Winds Residence'dan aynı gün 20 Haziran 2014 tarihinde 3 ayrı lüks daire aldığı, 3 dairenin değerinin 13 milyon 331 bin TL olduğu basına yansımıştı. Gamze Akkuş İlgezdi'nin 3'ü rezidans olmak üzere 16 dairesi bulunuyor.



İLGEZDİ VE AİLESİNİN 35 LÜKS DAİRESİ



Gamze Akkuş İlgezdi: Ataşehir Küçükbakkalköy (13 adet), Kadıköy Tuğlacıbaşı (Four Winds Residence/3 adet)

Gamze Akkuş İlgezdi'nin ablası Oya Şenyurt (5 daire): Bodrum Türkbükü, Didim Akbük, Ataşehir Küçükbakkalköy, Sarıyer İstinye ve Beykoz Görele

Gamze Akkuş İlgezdi'nin ablasının kocası Özer Çetin Şenyurt (1 daire): Beykoz Görele

Gamze Akkuş İlgezdi'nin babası Dursun Akkuş (1 daire): Didim Akbük

Gamze Akkuş İlgezdi'nin annesi Remziye Akkuş (4 daire): Didim Akbük, Gelibolu Bolayır, Kağıthane Merkez, Kağıthane Merkez

Gamze Akkuş İlgezdi'nin kız kardeşi Oya Akkuş (5 daire): Didim Akbük, Bodrum Türkbükü, Sarıyer İstinye, Beykoz Görele, Ataşehir Küçükbakkalköy

Gamze Akkuş İlgezdi'nin kızkardeşi Necla Akkuş (1 daire): Kağıthane Merkez

Gamze Akkuş İlgezdi'nin kızkardeşi Neşe Akkuş (1 daire): Sancaktepe Sarıgazi



TURNAM İLGEZDİ'NİN AYVACIK'TA VİLLA, INCİTY RESİCENDE'DE DUBLEKS DAİRE!



İlgezdi ailesinin 2011 doğumlu kızları Turnam Nehir İlgezdi'nin, daha 1 yaşında iken Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde 1500 metrekarelik zeytinlik içinde 2 katlı taştan bir villası ve Ataşehir'in en lüks rezidansı olan Ataşehir Incity Recidence'de dubleks dairesi oldu.



BATTAL İLGEZDİ'NİN 14 DAİRESİ



Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin şahsının 5, Battal İlgezdi'nin ablası Fahriye Şahin'in 1, Battal İlgezdi'nin ablasının kocasının 8 olmak üzere 14 lüks dairesi olduğu tespit edildi.

Kaynak : Sabah