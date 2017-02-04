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Beypazarı Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 09:55
Beypazarı Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y'nin evinde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

PolisFetö Terör ÖrgütüJandarma


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