Beypazarı Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y'nin evinde arama yaptı.



Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.