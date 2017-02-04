USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Bekir Coşkun: ''Kaçmayacağım, sinmeyeceğim!''

Seçmene hakaretleriyle ün yapan Sözcü yazarı Bekir Coşkun "Korkmayacağız, sinmeyeceğiz, kaçmayacağız" dedi.

Güncel / 4 Şubat 2017 Cumartesi 00:37
Bekir Coşkun: ''Kaçmayacağım, sinmeyeceğim!''
Video için tıklayın

Geçmiş yıllarda AK Parti seçmenine 'Göbeğini kaşıyan adam' benzetmesiyle hakaret eden Bekir Coşkun, bu kez de referandumda 'evet' oyu verecek seçmene küfürlü ifadelerin olduğu bir yazı kaleme almıştı.

Her fırsatta Ak Parti'den yana tercihini kullanan seçmenlere hakaret etmekten vazgeçmeyen Bekir Coşkun Halk Tv ekranlarında yayınlanan Halk Arenası programına telefonla bağlandı.

AŞAĞILAMAYA HAKARETE DEVAM MESAJI

Seçmene hakaret eden yazısını savunan Coşkun 'Korkmayacağız,susmayacağız, sinmeyeceğiz, kaçmayacağız” diyerek ilerleyen süreçte seçmene hakaretlerine devam edeceğinin de sinyalini verdi.

Bekir Coşkun'dan evetçi seçmene küfür dolu hakaretler! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ak PartiBekir Coşkun


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı