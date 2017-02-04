Bekir Coşkun: ''Kaçmayacağım, sinmeyeceğim!''

Geçmiş yıllarda AK Parti seçmenine 'Göbeğini kaşıyan adam' benzetmesiyle hakaret eden Bekir Coşkun, bu kez de referandumda 'evet' oyu verecek seçmene küfürlü ifadelerin olduğu bir yazı kaleme almıştı.



Her fırsatta Ak Parti'den yana tercihini kullanan seçmenlere hakaret etmekten vazgeçmeyen Bekir Coşkun Halk Tv ekranlarında yayınlanan Halk Arenası programına telefonla bağlandı.



AŞAĞILAMAYA HAKARETE DEVAM MESAJI



Seçmene hakaret eden yazısını savunan Coşkun 'Korkmayacağız,susmayacağız, sinmeyeceğiz, kaçmayacağız” diyerek ilerleyen süreçte seçmene hakaretlerine devam edeceğinin de sinyalini verdi.



Bekir Coşkun'dan evetçi seçmene küfür dolu hakaretler! Kaynak : Beyaz Gazete Özel