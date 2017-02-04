USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Sıcak Haber : Gaziantep'te polise silahlı saldırı!..

Aynı yerde iki ayrı kaza! Yaralılar var

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde aynı mevkide meydana gelen 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
Aynı yerde iki ayrı kaza! Yaralılar var

Malkara'da her iki kaza da, 150 metre mesafe arayla D-110 Karayolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Akşam saatlerinde meydana gelen ilk kazada Malkara'dan Süleymanpaşa istikametine seyreden S.Ç. yönetimindeki 59 UA 267 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik yüksekten şarampole uçtu.

Kazada, sürücü S.Ç. ve araçta bulunan H.Ç ve R.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



İkinci kaza, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Vedat G. yönetimindeki 41 HV 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten şarampole uçarak yere çakıldı. Kazada yaralanan sürücü Vedat G. ve araçta bulunan H.G., M.G., ile B.G ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.




Kaynak : İHA

Polis EkipleriDireksiyonJandarmaTrafik KazasıSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı