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Atatürk Havalimanı'ndaki sıcak anlar kamerada

Atatürk Havalimanında polislerin, ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan minibüsün tekerlerine ateş açma anı kameralara yansırken kaçan şahıs yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 22:19
Atatürk Havalimanı'ndaki sıcak anlar kamerada
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Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Atatürk Havalimanı ana giriş kapısının bulunduğu alanda rutin güvenlik kontrolü yapan emniyet güçleri, havalimanına giriş yapmak isteyen beyaz bir minibüsü şüphelenerek durdurmak istedi. Bu sırada minibüsün şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak ters istikamete girerek kaçmaya başladı.

Bunun üzerine aracı durdurmak isteyen görevi emniyet güçleri minibüsün tekerlerine ateş açmıştı.



Kayıplara karışan minibüsün plakasını tespit eden polis ekipleri araç içerisinde B.E.nin olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda B.E. Bakırköy'de bir hastanede yaralı olarak tedavi görürken gözaltına alınırken şahsın 17 suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi. Bu arada, araçta bulunudğu tespit edilen 3 kişinin ise arandığı belirtildi.



Kaçan minibüse ateş açılması kamerada

Öte yandan sabah saatlerinde yaşana olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde havalimanına girmek isteyen minibüse polis ekiplerinin dur ihtarı yaptığı görülüyor. Önce yavaşlayarak polis noktasına yaklaşan minibüsün aniden geri dönerek kaçmaya başladığı görülüyor. Bu sırada polis ekiplerinin aracın arkasından koşarak ateş açtıkları kameralara yansıyor.


Kaynak : İHA

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