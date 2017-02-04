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7 yaşındaki Sevgi rögar çukuruna düşüp öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üstü açık foseptik çukurunda ölü bulunan 7 yaşındaki Sevgi B.’nin cenazesi defnedilmek üzere Adli Tıp morgundan alındı.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 15:37
7 yaşındaki Sevgi rögar çukuruna düşüp öldü

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki foseptik çukurunda ölü bulunan Sevgi B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Annesiyle yaşadığı öğrenilen 7 yaşındaki talihsiz çocuk Serik'te 6 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden babasının yanına defnedilecek.

Sevgi B.'nin yapılan ön otopsi raporunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.



Sevgi B.'nin dayısı Mutlu Can, yeğeninin evin yakınında bulunan çukurun yanında sürekli oynadığını söyledi.

Dayı Can, 'Çocuklar oynarken, kuyunun orada su dolduruyordu.

Oraya gittiğinde düşüyor. Orada tuvalet çukuru varmış, su doldurmaya gittiğinde ben de yoktum. Haber verdiklerinde gittim. Sonrasında bana telefon geldi. Aldık hepsi bu. Çukur da 2-3 metre derinliğindeymiş. Bizim bildiğimiz bu kadar. Sevgi'yi de babasının yanına defnedeceğiz' dedi.

Kaynak : İHA

TaşağılAntalyaAdli Tıp Kurumu


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